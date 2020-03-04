Выхрист не явился на заседание КДК по делу о его переходе в профи

Украинец вместе с тренером и менеджером пропустили заседание контрольно-дисциплинарной комиссии.

Сегодня, 4 марта, в Федерации бокса Украины состоялось заседание контрольно-дисциплинарной комиссии, на котором рассматривали дело о переходе Виктора Выхриста в профессиональный бокс.

Как сообщает пресс-служба ФБУ, сам боксер, а также его тренер Александр Ляховой и менеджер Андрей Котельник не явились на заседание.

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Со стороны спортсмена присутствовали только его юристы. Источник отмечает, что адвокаты не предоставили членам комиссии письменных объяснений по поводу нарушения боксером интересов Национальной сборной Украины по боксу в преддверии Олимпийских игр в Токио.

“Есть такой термин - “неспортивное поведение“. К сожалению, боксер, который мог стать первым номером Национальной сборной Украины, получить медаль на Олимпийских играх в Токио, пренебрег условиями контракта, имиджем и интересами нашего государства.

Считаю, что Выхрист должен публично поблагодарить Федерацию бокса Украины за свою спортивную карьеру, пожать руку Президенту Федерации и решить конфликт“, - прокомментировал глава КДК ФБУ Владислав Мангер.

Напомним, ФБУ дисквалифицировала команду Выхриста из-за его перехода в профи.

Ранее сообщалось, что менеджер Выхриста собирается подать в суд на ФБУ.