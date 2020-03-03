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Редкач собирается сменить весовую категорию

Комментариев: 1
Украинец собирается спуститься в весе.
Иван Редкач
Иван Редкач
instagram.com/ivan_redkach_11/

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 KO), который выступает в весовой категории до 66,7 кг, рассказал, что собирается спуститься в весе.

Как написал Редкач на своей страничке в Instagram, он собирается спуститься для следующего поединка либо в первый полусредний вес (до 63.5 кг), либо даже в легкий вес (до 61.2 кг).

"В следующем бою я вернусь в 140/135 фунтов", - написал Редкач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

next fights i'll be back in 140 🦾 135

Публикация от Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Напомним, в своем последнем бою Иван Редкач укусил Дэнни Гарсию, за что получил дисквалификацию на один год. Позже срок дисквалификации сократили до полугода.

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Теги: бокс, Иван Редкач, весовая категория
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  04.03.2020, 17:24
Оценка:  +1
pусский
Это в генетике бандерлогов - быть опущеными хоть в весе, хоть по жизни... Ничего не поделаешь с этими европедиками, которые красят волосы и одеваются как бабы, да ещё и кусаются в бою, как Редкач с Гарсией!
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