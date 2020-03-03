Редкач собирается сменить весовую категорию

Украинец собирается спуститься в весе.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 KO), который выступает в весовой категории до 66,7 кг, рассказал, что собирается спуститься в весе.

Как написал Редкач на своей страничке в Instagram, он собирается спуститься для следующего поединка либо в первый полусредний вес (до 63.5 кг), либо даже в легкий вес (до 61.2 кг).

"В следующем бою я вернусь в 140/135 фунтов", - написал Редкач.

Напомним, в своем последнем бою Иван Редкач укусил Дэнни Гарсию, за что получил дисквалификацию на один год. Позже срок дисквалификации сократили до полугода.