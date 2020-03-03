Переключиться на мобильную версию

Стали известны дата и место проведения боя Поветкин - Уайт

Комментариев: 1
Боксеры проведут поединок весной.
Диллиан Уайт и Александр Поветкин
Диллиан Уайт и Александр Поветкин
Matchroom Boxing

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о поединке российского боксера супертяжелого веса Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО) и британца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО).

Бой пройдет 2 мая в Манчестере (Великобритания) на Манчестер Арене.

На кону будет стоять временный титул чемпиона WBC в тяжелом весе, который Уайт завоевал в поединке с Оскаром Ривасом в июле прошлого года.

Напомним, последний бой Поветкина состоялся 7 декабря, где он встречался с Майклом Хантером. Бой завершился вничью. Уайт в тот же день победил Мариуша Ваха.

Поделись:
Теги: бокс, Диллиан Уайт, Александр Поветкин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  03.03.2020, 18:41
Оценка:  0
pусский
Россия, вперёд! Вырубив Уайта, Саша сразится с Фьюри или Джошуа и привезёт в Россию все титулы в супертяжелом весе!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь