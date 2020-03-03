Стали известны дата и место проведения боя Поветкин - Уайт

Боксеры проведут поединок весной.

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о поединке российского боксера супертяжелого веса Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО) и британца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО).

Бой пройдет 2 мая в Манчестере (Великобритания) на Манчестер Арене.

На кону будет стоять временный титул чемпиона WBC в тяжелом весе, который Уайт завоевал в поединке с Оскаром Ривасом в июле прошлого года.

Напомним, последний бой Поветкина состоялся 7 декабря, где он встречался с Майклом Хантером. Бой завершился вничью. Уайт в тот же день победил Мариуша Ваха.