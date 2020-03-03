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Джошуа: Ожидаю увидеть более умного Пулева, чем прежде

Комментариев: 4
Летом британец проведет защиту титула IBF.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой с болгарином Кубратом Пулевым.

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“Я буду ожидать более отточенного и умного Пулева, чем прежде. Он давно в боксе. Он добрался до топ-уровня и потерпел лишь одно поражение. Кубрат знает, что такое ринг.

Он может устроить рубку, у него есть пару хороших нокаутов. Он боксер-панчер, боксер моего типа. У нас наверняка будет хорошее противостояние.

Зрители увидят наши лучшие навыки. Возможно, все закончится нокаутом, ведь в ринге будут панчеры. Победу одержит сильнейший“, - цитирует британца Metro.

Бой Джошуа - Пулев состоится 20 июня в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  03.03.2020, 18:38
Оценка:  0
pусский
Заморыш петух!
vladimir30kh    03.03.2020, 18:28
Оценка:  0
vladimir30kh
рашизму капут !
pусский  (аноним)  03.03.2020, 18:09
Оценка:  -1
pусский
Чмо ты украинское, а не Поветкин! Вся Россия знает, что 2 мая Саша нокаутирует Диллиана Уайта в Манчестере, а ты, сраный нелюбитель всего русского, дрочишь вялого на Ваньку Дулина!
Поветкин  (аноним)  03.03.2020, 17:39
Оценка:  +1
Поветкин
Когда уже выпустят на ринг Русского Витязя? У меня столько накопилось в душе и в теле руськага духа, что моё пердение услышат от Москвы до самых до окраин, с Южных гор до Северных морей. Я на ринге буду как хозяин необъятных красных трусселей!
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