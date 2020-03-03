Джошуа: Ожидаю увидеть более умного Пулева, чем прежде

Летом британец проведет защиту титула IBF.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой с болгарином Кубратом Пулевым.

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“Я буду ожидать более отточенного и умного Пулева, чем прежде. Он давно в боксе. Он добрался до топ-уровня и потерпел лишь одно поражение. Кубрат знает, что такое ринг.

Он может устроить рубку, у него есть пару хороших нокаутов. Он боксер-панчер, боксер моего типа. У нас наверняка будет хорошее противостояние.

Зрители увидят наши лучшие навыки. Возможно, все закончится нокаутом, ведь в ринге будут панчеры. Победу одержит сильнейший“, - цитирует британца Metro.

Бой Джошуа - Пулев состоится 20 июня в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.