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Тренер Лопеса: Ломаченко - последний привлекательный боец в легком весе

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Отец американца высказался о будущем своего сына.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Тренер Теофимо Лопес-старший рассказал о планах своего сына Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) после поединка с украинским боксером Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

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“Мы стали первыми из Гондураса, кто выиграл чемпионский пояс. Мы с сыном жили с этой мыслью в спаррингах и боях. Я никогда не видел моего сына потрясенным, никогда не видел его проигравшим.  Мы знали, что это произойдет. Этот успех не вскружил нам голову. 

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Единственная причина, почему мы сосредоточены на Ломаченко, в том, что он последний привлекательный для нас боец в легком весе. Как только мы его одолеем, то больше не будет с кем драться, ведь Василий - топ-боец.

Как только мы подеремся с ним, мы оставим след в легком весе, а потом поднимемся в первый полусредний дивизион, чтобы оставить след и там. Наш бой с Ломаченко - объединительный, за все пояса“, - рассказал Лопес-старший для Youtube-канала vRINGe VISION.

Отметим, что Лопес-старший пригрозил Ломаченко, что Теофимо оторвет голову украинцу.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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