Пулев: Я готов показать свою силу всему миру

Болгарин намерен воплотить свою мечту в жизнь.

Боксер супертяжелого веса Кубрат Пулев поделился ожиданием от поединка против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Читай также: Хирн: Контракт на бой Джошуа-Пулев будет включать условие о реванше

“Я счастлив, что мне выпала возможность показать миру насколько я силен. Я готов показать свою силу всему миру.

Стать чемпионом мира в тяжелом весе всегда было моей главной миссией в жизни. 20 июня я исполню то, что предначертано судьбой для меня“, - приводит слова Пулева BoxingScene.

Ранее бой Бой Джошуа и Пулев был официально подтвержден.