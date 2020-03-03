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Пулев: Я готов показать свою силу всему миру

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Болгарин намерен воплотить свою мечту в жизнь.
Энтони Джошуа - Кубрат Пулев
Энтони Джошуа - Кубрат Пулев
Getty Images

Боксер супертяжелого веса Кубрат Пулев поделился ожиданием от поединка против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

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“Я счастлив, что мне выпала возможность показать миру насколько я силен. Я готов показать свою силу всему миру.

Стать чемпионом мира в тяжелом весе всегда было моей главной миссией в жизни. 20 июня я исполню то, что предначертано судьбой для меня“, - приводит слова Пулева BoxingScene.

Ранее бой Бой Джошуа и Пулев был официально подтвержден.

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Теги: Кубрат Пулев, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
vladimir30kh    03.03.2020, 15:19
Оценка:  0
vladimir30kh
Рашизм не пройдет , кацапы быдло опущенное которых презирает весь мир
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