Тренер Лопеса: Теофимо оторвет голову Ломаченко

Американец очень решительно настроен на поединок с украинцем.

Тренер Теофимо Лопес-старший поделился мнением по поводу боя его сына Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) с украинским боксером Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Читай также: Лопес намекнул, как закончится поединок с Ломаченко

“Лопес любит драться с левшами. Могу предположить, что Ломаченко не попадет по нему ни разу, а бой завершится раньше, чем пройдет пять раундов.

Может поединок закончится в 1-м раунде, ведь Ломаченко никогда не проводил бои с такими боксерами, как Теофимо.

Два года назад говорил, что мы выиграем титул за 15 боев ,а в следующем бою оторвем голову Василию.

Мои прогнозы сбылись. Как можно было предсказать чемпионство Теофимо? Я не вижу, чтобы бой с Ломаченко прошел 5 раундов. Сейчас многие думают, что я сумасшедший, но посмотрим, что будет в итоге“, - заявил Лопес-старший для vRINGe VISION.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес состоится в Нью-Йорке.