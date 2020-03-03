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Тренер Лопеса: Теофимо оторвет голову Ломаченко

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Американец очень решительно настроен на поединок с украинцем.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Тренер Теофимо Лопес-старший поделился мнением по поводу боя его сына Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) с украинским боксером Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

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“Лопес любит драться с левшами. Могу предположить, что Ломаченко не попадет по нему ни разу, а бой завершится раньше, чем пройдет пять раундов.

Может поединок закончится в 1-м раунде, ведь Ломаченко никогда не проводил бои с такими боксерами, как Теофимо.

Два года назад говорил, что мы выиграем титул за 15 боев ,а в следующем бою оторвем голову Василию.

Мои прогнозы сбылись. Как можно было предсказать чемпионство Теофимо? Я не вижу, чтобы бой с Ломаченко прошел 5 раундов. Сейчас многие думают, что я сумасшедший, но посмотрим, что будет в итоге“, - заявил Лопес-старший для vRINGe VISION.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес состоится в Нью-Йорке.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (2)
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АК-74  (аноним)  03.03.2020, 13:15
Оценка:  0
АК-74
Все произойдет с точностью наоборот.
гость  (аноним)  03.03.2020, 12:58
Оценка:  0
гость
Дай то Бог, но сомнительно...
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