Стало известно, с кем Руис может провести поединок

Мексиканец рассматривает два варианта.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис рассматривает двух кандидатов на бой, об этом сообщил журналист Майк Коппинджер вTwitter.

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По информации источника, мексиканец может провести поединок против поляка Адама Ковнацки. Кроме этого, в кандидатах соотечественник боксера - Крис Арреола.

Отмечается, что Ковнацки является приоритетным вариантом для Энди Руиса. Но для проведения боя с Руисом поляк должен победить финского боксера Роберта Хелениуса, поединок с которым запланирован на 7 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США)

Ранее Энди Руис рассказал, когда намерен вернуться в ринг.