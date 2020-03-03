Переключиться на мобильную версию

Стало известно, с кем Руис может провести поединок

Комментариев: 2
Мексиканец рассматривает два варианта.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис рассматривает двух кандидатов на бой, об этом сообщил журналист Майк Коппинджер вTwitter.

Читай также: Усик показал, как готовится к поединку против Чисоры

По информации источника, мексиканец может провести поединок против поляка Адама Ковнацки. Кроме этого, в кандидатах соотечественник боксера - Крис Арреола.

Отмечается, что Ковнацки является приоритетным вариантом для Энди Руиса. Но для проведения боя с Руисом поляк должен победить финского боксера Роберта Хелениуса, поединок с которым запланирован на 7 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США)

Ранее Энди Руис рассказал, когда намерен вернуться в ринг. 

Поделись:
Теги: Энди Руис, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  03.03.2020, 12:27
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, Усик давно насрал на свиноРуиса! А я насрал на своего клона с Украины, он полный дебил и непробиваемый по тупости майдаун!
русский  (аноним)  03.03.2020, 12:07
Оценка:  0
русский
Пускай Усика возьмет. Саша не только в ринге отработает, но и за его приделами. Его разработанные отверстия с радостью примут огромный член мексиканца. Получит кайф. Будет радостно попердывать на члене. Гы, гы, гы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь