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Арум назвал возможную дату боя Фьюри - Уайлдер

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Поединок должен будет состояться летом.
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Getty Images

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум сообщил вероятную дату третьего поединка своего подопечного с Деонтеем Уайлдером.

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“18 июня будет приоритетной датой реванша как для ESPN, так и для FOX. Ведь тогда наступит “мертвый сезон“ для американского спорта, что хорошо бы сказалось на продажах трансляций.

В то время плей-офф НБА уже закончится, а бейсбол только будет в середине сезона. Идеальное время для третьего боя“, - приводит слова Арума ESPN.

Ранее промоутер Фьюри подтвердил информацию о том, что третьей поединок Фьюри и Уайлдера состоится.

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Теги: Боб Арум, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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