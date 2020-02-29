Фьюри показал, как изменился за два года

"Цыганский король" прошел длительный путь к славе.

Чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) имел проблемы с лишним весом несколько лет назад.

Сейчас британец решил показать, как он изменился на пути того, чтобы показать лучшую версию себя во время боя с Деонтеем Уайлдером.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.