Промоутер Фьюри рассказал, когда состоится третий поединок с Уайлдером

Бой должен пройти летом этого года.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, когда может состояться третий поединок его подопечного с Деонтеем Уайлдером.

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“Да, я могу подтвердить, что Уайлдер активировал опцию реванша. Сейчас мы уже работаем над организацией реванша.

В контракте прописано, что бой должен пройти в США. Условия контракта нужно соблюдать, если только мы не достигнем какой-то другой договоренности.

На данный момент все идет к тому, что бой пройдет в США в конце июня или начале июля, но не позднее этого“, - приводит слова Уоррена talkSport.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.