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Руис рассказал, когда намерен вернуться в ринг

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Мексиканец готов летом провести поединок.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис рассказал, когда намерен вернуться в ринг.

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“Я хочу начать подготовку к своему следующему бою в тренировочном лагере. Я должен быстрее вернуться к тренировкам. Главная задача - сосредоточиться на себе. У меня в планах провести поединок в августе.

Мне предлагают организовать бой с Луисом Ортисом, но я думаю, что сначала лучше провести разминочный бой. После этого можно принимать тяжелое испытание.

Моя главная цель - бой против Тасйона Фьюри. Но сначала нужно провести поединок в августе“, - приводит слова Руиса BoxingScene.

Напомним, что Энди Руис единогласно проиграл Энтони Джошуа в реванше.

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Теги: Энди Руис, бокс, Тайсон Фьюри
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