Арум намерен организовать бой Фьюри и Пулева за звание абсолютного чемпиона

Промоутер хочет иметь все пояса в своей компании.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что хочет организовать поединок Тайсона Фьюри и Кубрата Пулева за звание абсолютного чемпиона мира. Для этого британцу нужно будет победить Деонтея Уайлдер в третьем поединке, а Пулеву - Джошуа.

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“В конце года я подумаю над тем, чтобы устроить бой за звание абсолютного чемпиона между Пулевым и Фьюри. Конечно, мы хотим иметь чемпиона, который будет удерживать все пояса у себя. Это будет огромный позитив для всего мирового бокса.

Если Джошуа победит Пулева, а Фьюри побьет Уайлдера, то почему бы не устроить поединок Энтони с Тайсоном в конце года? Тогда мы сядем с Эдди Хирном за стол переговоров, чтобы обсудить возможный бой. Но пока нужно разобраться с актуальными поединками“, - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Арум намерен организовать бой Пакьяо с Кроуфордом.