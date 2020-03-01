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Арум намерен организовать бой Фьюри и Пулева за звание абсолютного чемпиона

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Промоутер хочет иметь все пояса в своей компании.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что хочет организовать поединок Тайсона Фьюри и Кубрата Пулева за звание абсолютного чемпиона мира. Для этого британцу нужно будет победить Деонтея Уайлдер в третьем поединке, а Пулеву - Джошуа.

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“В конце года я подумаю над тем, чтобы устроить бой за звание абсолютного чемпиона между Пулевым и Фьюри. Конечно, мы хотим иметь чемпиона, который будет удерживать все пояса у себя. Это будет огромный позитив для всего мирового бокса.

Если Джошуа победит Пулева, а Фьюри побьет Уайлдера, то почему бы не устроить поединок Энтони с Тайсоном в конце года? Тогда мы сядем с Эдди Хирном за стол переговоров, чтобы обсудить возможный бой. Но пока нужно разобраться с актуальными поединками“, - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Арум намерен организовать бой Пакьяо с Кроуфордом.

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Теги: Боб Арум, Тайсон Фьюри, Кубра Пулев, бокс
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Комментариев (1)
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vingorski    01.03.2020, 20:46
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vingorski
какойто бред. то джошуа в миг стал обладателем всех поясов, то какойто никому неизвесный мексиканец руиз забрал эти пояса. бой должен бытьза каждый пояс отдельно, иначе .....ууйня получается
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