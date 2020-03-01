Усик написал стихотворение о Прощеном воскресенье

Боксер обратился к Богу.

Именитый украинский боксер Александр Усик придумал очередное стихотворение, которое написал на тему - Прощеного воскресенья. Украинец поделился стихом в Instagram.

“Прости меня, Всевышний, ой прости,

И огради меня от тяжести душевной.

Прости и отпусти ты мне грехи.

Перед тобой стою я на коленях.

Я знаю: грешен я не по годам,

Но где найти дорогу ту без мрака.

Я за тобою по твоим стопам готов идти,

Чтоб не облаяла собака.

Прости родных, прости родную,

Прости всех тех кто рядышком со мной,

Молю тебя не посылай на муки детей моих, за мой неверный ход.

Я буду верен вере православной, я буду верен и семье своей,

Стране я буду верен постоянно,

Прошу тебя: прости за все ты мне“, – написал Усик в своем Instagram.

Ранее Усик зачитал на камеру свой новый стих.