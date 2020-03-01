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Паркер: Я уверен, что смогу победить Усика

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Боксер считает, что должен провести поединок против победителя боя Усик - Чисора.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Экс-чемпион мира Джозеф Паркер заявил, что намерен провести поединок против победителя боя Усик - Чисора.

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“Я считаю, что в конце года должен подраться с победителем боя Усик - Чисора. Это бой, который хочет получить моя команда. Я с радостью вцепился бы двумя руками за такую ​​возможность. Я хочу драться с лучшими в крупнейших поединках.

Мне кажется, что Усик победит Чисору. Его боксерские навыки и движения будут слишком быстрые для Дерека. Но он должен быть осторожным, ведь Чисора может нанести мощный удар.

Я считаю, что Усик будет отличным вызовом для меня. Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Я ставлю на себя всегда. Если я хорошо приложусь, то нокаутирую любого“, - приводит слова Паркера FightHype.

Ранее Паркер назвал Усика проблемным боксером.

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Теги: Джозеф Паркер, Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  01.03.2020, 16:08
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pусский
Бросай наркоманить, и не будут тебя одолевать идиотские опасения.
гость  (аноним)  01.03.2020, 16:02
Оценка:  0
гость
Вопрос: является ли Россия – Антихриста страной, и воцарит ли она его над всей Землёй?
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