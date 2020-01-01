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Гарсия - Варгас: видео боя

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Майки Гарсия одолел своего соперника и стал обладателем титула "бриллиантового" чемпиона WBC в полусреднем весе.

Гарсия - Варгас: видео боя
Гарсия - Варгас: видео боя
Getty Images

В городе Фриско (штат Техас, США) на арене The Ford Center at The Star состоятся вечер бокса, в главном событии которого экс-чемпион мира Майки Гарсия (39-0-1) одолел Джесси Варгаса (33-2-2).

Таким образом, Майки Гарсия стал “бриллиантовым“ чемпионом WBC в полусреднем весе.

Вашему вниманию видео боя Гарсия - Варгас:

Отметим, что судьи единогласно признали победителем Гарсию - 114-113 и дважды 116-111. 

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Теги: бокс, Майки Гарсия, Джесси Варгас, видео боя
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