Гарсия бросил вызов Кроуфорду

Американец хочет провести бой со своим соотечественником.

Известный американский боксер Майки Гарсия только-только стал “бриллиантовым“ чемпионом WBC в полусреднем весе, победив Джесси Варгаса, и сразу бросил вызов другому боксеру - своему соотечественнику, обладателю титула WBO Теренсу Кроуфорду.

"Я готов драться с любым соперником. Если Кроуфорд захочет, то я бы провел с ним поединок. Тут главное - желание боксеров, промоутеров и телевизионных компаний. Наш бой можно устроить.

Нам нужно отложить в сторону наши разногласия, чтобы фанаты смогли получить удовольствие от правильных поединков", - заявил Гарсия.

Отметим, что Теренс Кроуфорд сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank, а Гарсия ушел из этой компании со скандалом.

Вашему вниманию видео боя Гарсия - Варгас.