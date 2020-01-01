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Майки Гарсия одержал победу над Джесси Варгасом

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Экс-чемпион мира выиграл единогласным решением судей.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

В городе Фриско (штат Техас, США) на арене The Ford Center at The Star состоятся вечер бокса, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира Майки Гарсия (39-0-1) и Джесси Варгас (33-2-2).

Со старта поединка Варгас был активнее своего соперника и успешно провел первую четверть, однако с пятого раунда инициатива перешла к Гарсии, который мощным хуком отправил оппонента в нокдаун.

Майки Гарсия отправил в нокдаун Джесси Варгаса
Майки Гарсия отправил в нокдаун Джесси Варгаса

В седьмом раунде боя Гарсия снова сильно пробил и потряс Варгаса. В итоге, судьи единогласно признали победителем именно Гарсию - 114-113 и дважды 116-111.

Таким образом Гарсия стал "бриллиантовым" чемпионом WBC в полусреднем весе.

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Теги: бокс, Майки Гарсия, Джесси Варгас
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