Гонсалес победил Яфая и завоевал титул WBA

Роман Гонсалес стал обладателем титула во втором наилегчайшем весе.

В городе Фриско (штат Техас, США) на арене The Ford Center at The Star состоятся вечер бокса, в рамках которого состоялся поединок между Романом Гонсалесом и чемпионом мира во втором наилегчайшем весе по версии WBA Халидом Яфаем.

Гонсалес - чемпион мира в трех весовых категориях, и он весьма уверенно победил своего соперника, отправив его в нокаут в девятом раунде.

В начале поединка Яфай был активен, но Роман сумел справиться с его натиском и взять инициативу в свои руки. В конце восьмого раунда Гонсалес отправил оппонента на настил, а в девятом завершил поединок нокаутом.

Напомним, в главном бою вечера бокса во Фриско Майки Гарсия одержал победу над Джесси Варгасом.