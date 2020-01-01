Хирн: Контракт на бой Джошуа-Пулев будет включать условие о реванше

Промоутер сообщил, что осталось обсудить незначительные детали.

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что в контракте на бой между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым будет обязательно прописано условие о реванше для британца.

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"Контракт на бой будет включать условие о реванше, так заведено с боями Джошуа. Это аналогично ситуации, которые у нас были с Top Rank по поводу боев Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла и Энтони Кроллы. Это были обязательные защиты, но в обоих был предусмотрен реванш.

Если Пулев откажется от этого условия, мы не будем проводить бой, и тогда они потеряют самый большой гонорар в карьере. Они будут боксировать за вакантный титул против Чарльза Мартина за 500 тысяч долларов.

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Поэтому я уверен, что бой почти подписан. Я уже видел очередной проект контракта, осталось обсудить незначительные вещи, мелкие детали - поездки, судейскую бригаду, пресс-конференции, место для боя Top Rank в этом шоу", - приводит слова Хирна ESPN.

Ранее сообщалось, когда состоится бой между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым.