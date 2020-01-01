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Арум: Третий бой между Фьюри и Уайлдером состоится летом

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Известный промоутер также рассказал о выручке со второго поединка боксеров.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, рассказал о том, когда можно провести реванш между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

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"Выручка с входных билетов на бой Уайлдера и Фьюри приближается к 17 миллионам долларов. Сто процентов, что третий бой между ними также состоится в Америке. Прекрасно подходит Madison Square Garden в Нью-Йорке.

К таким боям у людей есть аппетит, так почему нам не устроить это снова? Третий бой состоится летом. По контракту, реванш возможен в середине июля", - цитирует Арума WBN.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер заявил о третьем поединке с Фьюри.

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Теги: бокс, Боб Арум, Тайсон Фьюри, реванш, Деонтей Уайлдер
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