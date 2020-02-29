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Спенс сделал громкое признание о сексуальной ориентации

Комментариев: 2
Американский боксер рассказал об отношение к людям с нетрадиционной ориентацией.
Эррол Спенс
Эррол Спенс
Getty Images

Чемпион IBF и WBC в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) рассказал о своем отношении к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

“Я уважаю мужчин, которые не боятся говорить правду. У меня в семье есть геи, и мы относимся к ним так же, как и к остальным“, - написал Спенс в Twitter.

Напомним, что Спенс возглавил рейтинг полусреднего веса по версии The Ring.

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Теги: Эррол Спенс, бокс, вне игры
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  29.02.2020, 13:41
Оценка:  0
pусский
Украинский клон трахает свиней, а потом их ест, это для него нормально. У нас же не любят педиков, и предвижу - наверняка Спенса поймали с хуем в жопе, вот он и проявил толерантность! Сейчас праймериз в США, бля..
русский  (аноним)  29.02.2020, 13:30
Оценка:  0
русский
Нас Саша Поветкин-гей. Гассиев, Беттербиев-зоофилы-трахают мелкий рогатый скот. Уважаю их образ жизни. Отношусь норм.
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