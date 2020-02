Спенс сделал громкое признание о сексуальной ориентации

Чемпион IBF и WBC в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) рассказал о своем отношении к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

“Я уважаю мужчин, которые не боятся говорить правду. У меня в семье есть геи, и мы относимся к ним так же, как и к остальным“, - написал Спенс в Twitter.

I respect men who comes out an live there truth out I have people in my family that’s gay an we treat them all the same...