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Гвоздик: Бетербиев был лучше и точка

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Украинский боксер заявил, что в поединке с Бетербиевым были комплексные проблемы.
Артур Бетербиев - Александр Гвоздик
Артур Бетербиев - Александр Гвоздик
Getty Images

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14КО) прокомментировал поражение российскому боксеру Артуру Бетербиеву.

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“По бою с Бетербиевым. Что вы ожидаете от меня услышать? Что костюм для выхода 20 килограмм весил или что боксерки натирали?

Проблемы были и они комплексные. Я не буду ни разбирать их тут, ни оправдываться, ни вешать ответственность на кого-либо.

Он был лучше, я был хуже, точка. Вместо этого, я лучше займусь исправлением ошибок и, я надеюсь, что мы встретимся снова“, - написал Гвоздик в комментариях в Instagram.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео нокаута в 10-м раунде и полную запись боя Гвоздик - Бетербиев.

Ранее сообщалось, что Гвоздик начал подготовку к следующему бою.

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Теги: Александр Гвоздик, бокс, Артур Бетерибев
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