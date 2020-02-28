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Усик показал, как готовится к поединку против Чисоры

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Украинец провел бой с тенью в тренировочном лагере.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Известный украинский боксер Александр Усик готовится к своему следующему поединку в супертяжелом весе, где ему предстоит встретится с Дереком Чисорой.

На официальной страничке lomus_official в Instagram было опубликовано видео с тренировочного лагеря украинца, где Усик провел бой с тенью.

Ранее сообщалось, что стали известны дата и место боя Усик - Чисора.

Напомним, Александр Усик уже показывал, как готовится к противостоянию с 36-летним британцем.

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Теги: бокс, Александр Усик, видео, Дерек Чисора
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