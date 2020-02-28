Усик показал, как готовится к поединку против Чисоры
Украинец провел бой с тенью в тренировочном лагере.
Известный украинский боксер Александр Усик готовится к своему следующему поединку в супертяжелом весе, где ему предстоит встретится с Дереком Чисорой.
На официальной страничке lomus_official в Instagram было опубликовано видео с тренировочного лагеря украинца, где Усик провел бой с тенью.
Ранее сообщалось, что стали известны дата и место боя Усик - Чисора.
Напомним, Александр Усик уже показывал, как готовится к противостоянию с 36-летним британцем.
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