Лопес намекнул, как закончится поединок с Ломаченко

Американец намерен завершить поединок досрочно.

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес поделился мнением по поводу предстоящего поединка против чемпиона WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко.

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“Мы организуем тренировочный лагерь недель на 8-9. Я намерен оставаться последовательным. Буду следить за весом и довольно много работать над техникой.

Я вам признаюсь. Перед боем с Ричардом Комми мы много работали над правым через руку, левым хуком, ударами по корпусу. Работали вблизи, над апперкотами и всем остальным. Это то, что мы смогли сделать. Это сработало.

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Перед поединком с Ломаченко сделаем точно так. Нужно быть техничным. Мы знаем, что мы должны сделать. Всем просто необходимо следить за нами.

Люди недооценивают меня. Они считают, что я не могу делать то, что я могу. Они видят силу, но не видят технику и IQ в ринге. Это то, что я люблю. Бой с Ломаченко закончится только по одному сценарию - нокаутом“, - рассказал Лопес для Youtube-канал vRINGe VISION.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес состоится в Нью-Йорке.