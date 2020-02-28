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Хэй признал свою ошибку по отношению к Тайсону Фьюри

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"Цыганский король" удивил многих в реванше с Уайлдером.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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“Я даже подумать не мог, что Фьюри способен на то, что он сотворил в реванше с Уайлдером. Тайсон сумел показать тот бокс, про который говорил его отец.

Я признаю, что был неправ! Тот вечер бокса научил меня быть скромным“, - рассказал Хэй для Youtube-канала iFL TV.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

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Теги: Дэвид Хэй, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  28.02.2020, 16:47
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русский
Еще накажут того Фьюри в его сраную вонючюю дырку. Будет пердеть потом долго. Руис вернется или Уайлдер, а может и Джошуа победит этого цыганского короля.
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