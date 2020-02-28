Хэй признал свою ошибку по отношению к Тайсону Фьюри

"Цыганский король" удивил многих в реванше с Уайлдером.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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“Я даже подумать не мог, что Фьюри способен на то, что он сотворил в реванше с Уайлдером. Тайсон сумел показать тот бокс, про который говорил его отец.

Я признаю, что был неправ! Тот вечер бокса научил меня быть скромным“, - рассказал Хэй для Youtube-канала iFL TV.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.