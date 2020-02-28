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Хирн: Фьюри применит в бою с Джошуа ту же тактику, что и против Кличко

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Промоутер уверен, что британец не пойдет в атаку на его клиента.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн, заявил, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри не сможет побить его подопечного в таком же стиле, как сделал это в бою с Деонтеем Уайлдером.

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“Фьюри не пойдет в атаку на Джошуа так же, как он сделал это в поединке с Уайлдером. Энтони силен и может остро ответить, и он не будет дожидаться оверхенда справа.

В техническом арсенале у Джошуа есть левые крюки, апперкоты, он умеет работать по корпусу, и драться в инсайде. И может делать это довольно продолжительное время.

Фьюри знает об этом и потому применит против него ту же тактику, что и против Владимира Кличко“, - отметил британец в интервью Boxing Scene.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Энтони Джошуа
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  28.02.2020, 15:11
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pусский
Всё намного проще - Тайсон въебёт Джошке в хрустальную бороду, а потом начнёт катать его по рингу круче Энди Руиса, вся Британия увидит своего чемпиона в позе Владимира Кличко в бою с Кори Сандерсом!
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