Хирн: Фьюри применит в бою с Джошуа ту же тактику, что и против Кличко

Промоутер уверен, что британец не пойдет в атаку на его клиента.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн, заявил, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри не сможет побить его подопечного в таком же стиле, как сделал это в бою с Деонтеем Уайлдером.

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“Фьюри не пойдет в атаку на Джошуа так же, как он сделал это в поединке с Уайлдером. Энтони силен и может остро ответить, и он не будет дожидаться оверхенда справа.

В техническом арсенале у Джошуа есть левые крюки, апперкоты, он умеет работать по корпусу, и драться в инсайде. И может делать это довольно продолжительное время.

Фьюри знает об этом и потому применит против него ту же тактику, что и против Владимира Кличко“, - отметил британец в интервью Boxing Scene.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.