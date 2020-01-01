Бой Джошуа - Пулев состоится в июне

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа проведет бой против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

Отмечается, что переговоры между двумя боксерами затягивались, поэтому IBF объявила промоутерские торги на проведение поединка, чтобы ускорить процесс достижения договоренности.

Напомним, что в октябре 2017 года Кубркат Пулев должен был встретиться с Энтони Джошуа, но из-за травмы болгарина соперника британца заменили.