Стали известны дата и место боя Усик - Чисора

Украинский супертяжеловес Александр Усик проведет бой с Дереком Чисорой 23 мая на арене O2 в Лондоне (Великобритания).

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

The Aleksandr Usyk-Dereck Chisora fight is a done deal for May 23 at the O2 in London, per Eddie Hearn. Will be streamed by DAZN stateside. Sky Sports PPV in the U.K.