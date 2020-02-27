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Рой Джонс: Ноги Уайлдера ослабил не его костюм, а 120-килограммовый Фьюри

Комментариев: 1
Легендарный боксер поделился своим мнением о реванше между Фьюри и Уайлдером.
Рой Джонс
Рой Джонс
Getty Images

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс высказал свое мнение о поражении американца Деонтея Уайлдера в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

"Ноги Уайлдера ослабил не его костюм, а 120-килограммовый Фьюри. Тайсон каждый раз наваливался на соперника, когда у него была такая возможность.

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Никакого отношения к поражению Деонтея не имеет его костюм. А если у тебя такие слабые ноги, но вообще не следует заниматься боксом. Я, например, перед своими боями иногда играл в баскетбол.

Кроме ого, перед выходом на ринг я проводил бой с тенью в костюме, который весил более 10 кг, и никаких проблем у меня не было", - приводит слова Джонса Boxingnews24.

Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что проиграл из-за слишком тяжелого костюма.

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Теги: бокс, Рой Джонс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, реванш
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  27.02.2020, 16:05
Оценка:  +1
pусский
Просто Уайлдер не похож на русского, а Фьюри наш мужик, вот и отписдили негра! Так со всеми будет, победа всегда за нами! Чей Крым, ответьте?
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