Арум намерен организовать бой Пакьяо с Кроуфордом

Промоутер хочет устроить объединительный бой.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что намерен организовать объединительный бой между чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом и чемпионом WBA Мэнни Пакьяо.

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“Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать Теренсу бой в июне или в первых числах июля. У нас есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем.

Сейчас мы работаем над возможным поединком с Мэнни Пакьяо. Если нам не удастся организовать этот бой, то попытаемся получить бой с Келлом Бруком“, - цитирует Арума Boxingnews24.

Ранее Арум рассказал, когда может состояться третий бой Фьюри и Уайлдера.