Арум намерен организовать бой Пакьяо с Кроуфордом
Промоутер хочет устроить объединительный бой.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что намерен организовать объединительный бой между чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом и чемпионом WBA Мэнни Пакьяо.
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“Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать Теренсу бой в июне или в первых числах июля. У нас есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем.
Сейчас мы работаем над возможным поединком с Мэнни Пакьяо. Если нам не удастся организовать этот бой, то попытаемся получить бой с Келлом Бруком“, - цитирует Арума Boxingnews24.
Ранее Арум рассказал, когда может состояться третий бой Фьюри и Уайлдера.
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