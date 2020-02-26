Рефери боя Фьюри и Уайлдера сделал острое заявление

Арбитр был близок к остановке поединка.

Рефери Кенни Бейлис, который обслуживал реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, заявил, что собирался остановить бой до того момента, когда угол американца выбросил белое полотенце.

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“Я считаю, что это была своевременная остановка. Перед этим, во время минутного перерыва между раундами я подходил к Деонтею и сказал ему в лицо, чтобы он что-то показал в раунде.

Боксеры знают, что если они ничего не продемонстрируют на ринге после этих слов, то я буду вынужден сделать свою работу и остановить бой.

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Деонтей - воин. Когда я увидел выброшенное из его угла полотенце и остановил поединок, то он спросил: “Зачем вы остановили бой?“ Я ему объяснил, что это сделал его угол. Но я был сам близок к тому, чтобы остановить бой“, - цитирует Бейлиса Metro.

Отметим, что в ринге Уайлдер возмутился решением команды о прекращении боя. Кроме того, после боя американец отправился в больницу.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.