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Арум рассказал, когда может состояться третий бой Фьюри и Уайлдера

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Команда "Цыганского короля" готова подождать до осени.
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Getty Images

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал, когда может состояться третий бой его подопечного с Деонтеем Уайлдером.

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“Мы будем уважать любое решение команды Уайлдера. Никто не хочет торопиться. Если они скажут да, мы приступим к организации поединка. Но сначала дело за командой Уайлдера, возможно ему нужно время, чтобы проверить здоровье и физическое состояние.

Мы готовы отложить реванш до сентября или октября. Мы должны подобрать правильное время. Мы будем будем искать оптимальную дату в 2020-м году“, - цитирует Арума ESPN.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

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Теги: Боб Арум, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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