Уайлдер намерен уволить своего тренера

Американцу не понравилось решение тренера.

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что намерен уволить тренера Марка Бреланда, который выбросил белое полотенце в реванше против Тайсона Фьюри.

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“Я очень расстроен Марком. Мы обсуждали такую ситуацию еще много лет назад. Я говорил своей команде никогда и ни за что, ни при каких условиях не выбрасывать белое полотенце. Это точно не мой метод.

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У меня было еще пять раундов, чтобы исправить ситуацию. Вовсе неважно как бой выглядел со стороны, я стоял на ногах. Я понимаю, что он хотел как лучше, но это моя жизнь и моя карьера. Он должен принимать мои правила.

Я всегда говорил, что я воин и лидер. Я готов уничтожить своего соперника и готов принять то же самое в ответ. Если я уйду, то только на щите“, - приводит слова Уайлдера Yahoo.

Отметим, что в ринге Уайлдер возмутился решением команды о прекращении боя. Кроме того, после боя американец отправился в больницу.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.