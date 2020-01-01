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Кубрат Пулев депортирован из США

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Спортсмен был выслан из страны.
Кубрат Пулев
Кубрат Пулев
Getty Images

Болгарский боксер в супертяжелом весе Кубрат Пулев депортирован из США, об этом сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

По информации источника, причина депортации спортсмена состоит в том, что у болгарина просрочена виза.

Пулев планировал посетит реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, но был задержан миграционной службой США во время посадки в самолет.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее сообщалось, когда состоится бой Джошуа - Пулев.

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Теги: Кубрат Пулев, бокс
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