Кубрат Пулев депортирован из США
Спортсмен был выслан из страны.
Болгарский боксер в супертяжелом весе Кубрат Пулев депортирован из США, об этом сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.
По информации источника, причина депортации спортсмена состоит в том, что у болгарина просрочена виза.
Пулев планировал посетит реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, но был задержан миграционной службой США во время посадки в самолет.
Напомним, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.
Ранее сообщалось, когда состоится бой Джошуа - Пулев.
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