Фьюри похвалил Уайлдера за реванш

"Цыганский король" назвал качества, которые улучшил американец к реваншу.

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил прогресс Деонтея Уайлдера в реванше.

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“Мне удалось почувствовать, что Уайлдер улучшил свой джеб. Он стал уделять ему больше времени, как и обещал ранее.

Он меня удивил своими двойками. Так что, да, я думаю, что он стал лучше в реванше. И он был тяжелее. Мне не удалось запугать его, как в прошлый раз.

Но это была моя ночь. Я никогда никому не позволил забрать ее у меня“, - цитирует Фьюри Boxing Scene.

Ранее Уайлдер заявил о третьем поединке с Фьюри.

Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.