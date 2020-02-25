Лопес: Ломаченко - маленький тираннозавр

Будущий соперник украинца продолжает остро говорить про Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес назвал украинского боксера Василия Ломаченко маленьким тироннозавром.

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“Ко мне подошел мужчина из Международного зала боксерской славы и сказал, что после боя с Ломаченко они были бы рады получить мои перчатки.

Он сообщил мне, что меня включат в Зал славы в один прекрасный момент. Я стою и думаю тогда: “Мне всего 22 года, а мне уже такое говорят“. Было приятно услышать это.

30 мая я выйду против Ломаченко. Буду драться с маленьким тираннозавром. Ну, с тираннозавром, который шатается так из стороны в сторону.

Меня недооценивают. И мне это нравится. Пусть недооценивают и дальше“, - рассказал Лопес в интервью Fighthype.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес состоится в Нью-Йорке.