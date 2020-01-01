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Уайлдер заявил о третьем поединке с Фьюри

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Американец намерен активировать опцию о проведении третьего боя с "Цыганским королем".
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил, что намерен провести третий поединок с Тайсоном Фьюри.

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“Проведем ли мы третий бой с Фьюри? Однозначно, что да. Мы скоро активируем опцию о третьем поединке. Я с нетерпением жду встречи с Тайсоном. Я - воин, поэтому дерусь каждую минуту своей жизни. 

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Мы точно воспользуемся опцией о третьем бое. Это 100%. К лету мы это сделаем“, - цитирует Уайлдера ESPN.

Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Предлагаем также ознакомиться с записками судей в этом реванше и статистикой ударов.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс, реванш
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