Уорд: Уайлдеру не стоит сейчас проводить еще один бой с Фьюри

Экс-чемпион мира считает, что его соотечественник сильно пострадал психологически.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд считает, что американцу Деонтею Уайлдеру пока не нужно думать о реванше с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

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“Такое может случиться с любым, но чаще всего происходит с теми, кто полагается только на один аспект бокса, и это как раз случай Уайлдер со своим ударом. Он всю репутацию построил на своем мощном ударе, на том, что соперники его боятся.

Фьюри же не боялся его, и мы увидели в ринге падение Деонтея. Не думаю, что ему стоит сразу же браться за реванш. Его гордость будет требовать реванш, но пока это не нужно делать. И, думаю, он все-таки откажется от этой возможности.

Уайлдер пострадал психологически. И он не может сказать, мол, соперник один раз попал и все. Если твой тренерский штаб, те, кто на твоей стороне, даже они выбросили полотенце, посчитав, что хватит. Тяжело от этого отойти“, - цитирует Уорда BoxingScene.

Напомним, Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и забрал у него чемпионский пояс. Смотрите также статистику ударов и видео боя.