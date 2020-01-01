Уайлдер: Полотенце выбросил ассистент моего тренера

Американец считает, что мог продолжить борьбу в поединке против Тайсона Фьюри.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о ситуации с выброшенным полотенцем в седьмом раунде реванша против Тайсона Фьюри.

"В своем первом поединке с Ортисом я получил больший урон, чем в бою с Фьюри. Я все понимал, разум был при мне и я знал, что делать и как двигаться по рингу. Да, я не чувствовал ног, но я знал, как себя вести.

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У меня было 10 защит титула подряд, мой тренер и его ассистент Марк Бриланд об этом знали. И сейчас мне очень обидно, задумываюсь обо всем. Не хочу, чтобы в моей голове были негативные мысли или теории заговора, но я задумываюсь о случившемся.

Бриланд выбросил полотенце на ринг под влиянием команды соперника. Помощник тренера Фьюри Энтони Диррелл кричал: "Брось полотенце! Мы любим нашего чемпиона!". Бриланд сказал мне, что не слышал этого, но все остальные говорят обратное", - цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Ранее Деонтей Уайлдер назвал причину своего поражения в бою против "Цыганского короля".