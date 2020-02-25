Президент США: Бой Уайлдер - Фьюри был захватывающим
Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением относительно реванша между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.
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"Это был отличный бой. Вы смотрели? Понравилось? Это действительно отличный бой между двумя великими бойцами. Это было очень захватывающе.
Может быть, нам следует пригласить их в Белый дом. Думаю, что мы это сделаем", - сказал Трамп.
Trump inviting @Tyson_Fury to the White House! pic.twitter.com/Tia2qIy6vq— Michael Heaver (@Michael_Heaver) February 24, 2020
Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.
Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.
Предлагаем также ознакомиться с записками судей в этом реванше и статистикой ударов.
Полная версия правил