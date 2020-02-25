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Президент США: Бой Уайлдер - Фьюри был захватывающим

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Дональд Трамп отметил, что хочет пригласить боксеров в Белый дом.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Getty Images

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением относительно реванша между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

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"Это был отличный бой. Вы смотрели? Понравилось? Это действительно отличный бой между двумя великими бойцами. Это было очень захватывающе.

Может быть, нам следует пригласить их в Белый дом. Думаю, что мы это сделаем", - сказал Трамп.

Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Предлагаем также ознакомиться с записками судей в этом реванше и статистикой ударов.

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Теги: бокс, Дональд Трамп, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, реванш
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  25.02.2020, 13:33
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Пускай пригласят Прветкина. Он хоть и не чемпион, но народный любимец. Саша там охуительно пернет прокисшими щами, назло всем врагам.
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