Президент США: Бой Уайлдер - Фьюри был захватывающим

Дональд Трамп отметил, что хочет пригласить боксеров в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением относительно реванша между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

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"Это был отличный бой. Вы смотрели? Понравилось? Это действительно отличный бой между двумя великими бойцами. Это было очень захватывающе.

Может быть, нам следует пригласить их в Белый дом. Думаю, что мы это сделаем", - сказал Трамп.

Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Предлагаем также ознакомиться с записками судей в этом реванше и статистикой ударов.