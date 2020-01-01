Отец Фьюри: Джошуа зарыдает после четырех раундов с Тайсоном

Фьюри-старший предполагает, что Энтони Джошуа завершит карьеру, чтобы не боксировать с "Цыганским королем".

Джон Фьюри, отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, прокомментировал возможный бой своего сына против Энтони Джошуа.

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“Поймите, Джошуа и Фьюри - на разных уровнях. Это как инопланетяне, которые опережают нас в развитии на много лет. Вот то же самое и с навыками Тайсона и Энтони. Джошуа просто не справится, ведь у него медленные ноги.

Все видели, как Джошуа начинает трястись от страха, когда на него оказывают давление. А Тайсон максимально будет его прессинговать. Джошуа зарыдает после четырех раундов с Тайсоном.

А вообще, я не думаю, что этот бой произойдет. Джошуа напуган, и мне кажется, что он закончит карьеру перед боем с Тайсоном“, - цитирует Фьюри-старшего Boxing Scene.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа хочет провести бой с Тайсоном Фьюри.