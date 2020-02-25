Уайлдер объяснил, почему проиграл Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал свое поражение в реванше против Тайсона Фьюри.
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“Мой костюм оказался чересчур тяжелым для меня. С самого начала боя я не чувствовал ног. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. В третьем раунде я вообще не чувствовал своих ног.
Мой наряд весил около 18 кг, может чуть больше. Впервые я примерил его в ночь перед боем, но я не предполагал, что будет так тяжело.
Я просто хотел отдать дать Месяцу черной истории. Это выглядело очень круто, но, видимо, я поставил это выше всего остального“, - цитирует Уайлдера Yahoo Sports.
Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.
Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.
Предлагаем также ознакомиться с записками судей в этом реванше и статистикой ударов.
Полная версия правил