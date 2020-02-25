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Уайлдер объяснил, почему проиграл Фьюри

Комментариев: 4
Американец сказал, что его костюм был слишком тяжелым.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал свое поражение в реванше против Тайсона Фьюри.

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“Мой костюм оказался чересчур тяжелым для меня. С самого начала боя я не чувствовал ног. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. В третьем раунде я вообще не чувствовал своих ног.

Мой наряд весил около 18 кг, может чуть больше. Впервые я примерил его в ночь перед боем, но я не предполагал, что будет так тяжело.

Я просто хотел отдать дать Месяцу черной истории. Это выглядело очень круто, но, видимо, я поставил это выше всего остального“, - цитирует Уайлдера Yahoo Sports.

Костюм Деонтея Уайлдера
Костюм Деонтея Уайлдера
Getty Images

Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Предлагаем также ознакомиться с записками судей в этом реванше и статистикой ударов.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс, реванш
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  25.02.2020, 10:53
Оценка:  0
гость
странно что ему яйца не мешали, может ихтамнет.
гость  (аноним)  25.02.2020, 10:41
Оценка:  0
гость
Уголёк- атакуй не атакуй, всё равно получишь х....у....й. Ты ещё бы со штангой в 200 кг. вышел бы.
гость  (аноним)  25.02.2020, 10:35
Оценка:  0
гость
Фьюри гонял его, как мышь по рингу. Это хорошо, что он еще до 7 раунда дотянул. Фьюри явно был сильней !
гость  (аноним)  25.02.2020, 10:17
Оценка:  0
гость
Одна из самых галимых отмазок! Даже кляча такого не парил
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