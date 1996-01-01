Портер: Я верю, что Уайлдер сможет вернуться на вершину

Американец считает, что его соотечественнику стоит провести бой в ближайшее время.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер прокомментировал поражение экс-чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера в бою-реванше против британца Тайсона Фьюри.

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“Фьюри был настойчив, и подошел к поединку с агрессией. Уайлдер может оправдываться сколько захочет, но это его проблемы.

Деонтей не мог отдыхать, ведь давление со стороны Тайсона было постоянным. Но я верю, что Уайлдер сможет вернуться на вершину.

Самое главное - заполнить пустоту и провести бой в ближайшее время. У его просто нет времени ждать“, - заявил Портер в интервью Boxingnews 24.

Напомним, Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и забрал у него чемпионский пояс. Смотрите также статистику ударов и видео боя.