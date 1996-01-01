Атлас: Я с самого начала говорил, что Уайлдер не умеет боксировать

Тренер выразил уважение Тайсону Фьюри.

Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал поражение бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

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“Полное разоблачение, хотя я ставил на Уайлдера, думая, что его правая рука замолит все его грехи. Я с самого начала его карьеры говорил, что он не умеет боксировать. Его никто этому никогда не учил. Панчерами не становятся - ими рождаются. А Уайлдер родился с этой потрясающей правой рукой.

Этого было недостаточно. Его разоблачили, потому что он просто не знал, что делать в подобных ситуациях. Безусловное уважение Фьюри. Вместо того, чтобы стать феррари, он стал джипом, который хорошо преодолевает препятствия, поднимающимся на холмы и покоряющим преграды“, - приводит слова Атласа Boxingnews24.com.

Напомним, Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и забрал у него чемпионский пояс. Смотрите также статистику ударов и видео боя.