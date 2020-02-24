Уайт: Пришла моя очередь боксировать с Фьюри

Британец хочет провести бой против своего соотечественника, который заполучил чемпионский титул.

Британский боксер Диллиан Уайт бросил вызов новоиспеченному чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсону Фьюри.

"Независимо от того, чего хочит Фьюри и Джошуа, в следующем поединке Тайсон должен встретиться со мной. Пришла моя очередь, я заслужил это. Я очень долго работал, чтобы получить титульный поединок, часто рискуя своим положением.

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Теперь я должен боксировать с Фьюри. Но правда в том, что Тайсон не встретится со мной, пока на него не надавят. Поэтому я даже удивился, что они до сих пор не заговорили о проведении боя Фьюри - Джошуа", - цитирует Уайта Sky Sports.

Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Предлагаем также ознакомиться с записками судей в этом реванше и статистикой ударов.