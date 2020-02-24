Переключиться на мобильную версию

Уайт: Пришла моя очередь боксировать с Фьюри

Комментариев: 2
Британец хочет провести бой против своего соотечественника, который заполучил чемпионский титул.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский боксер Диллиан Уайт бросил вызов новоиспеченному чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсону Фьюри.

"Независимо от того, чего хочит Фьюри и Джошуа, в следующем поединке Тайсон должен встретиться со мной. Пришла моя очередь, я заслужил это. Я очень долго работал, чтобы получить титульный поединок, часто рискуя своим положением.

Читай также: Хирн: Джошуа хочет провести бой с Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом мира

Теперь я должен боксировать с Фьюри. Но правда в том, что Тайсон не встретится со мной, пока на него не надавят. Поэтому я даже удивился, что они до сих пор не заговорили о проведении боя Фьюри - Джошуа", - цитирует Уайта Sky Sports.

Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Предлагаем также ознакомиться с записками судей в этом реванше и статистикой ударов.

Поделись:
Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Энтони Джошуа
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
vladimir30kh    24.02.2020, 15:05
Оценка:  -1
vladimir30kh
Пусть теперь защищается Фьюри , если не сопьется
pусский  (аноним)  24.02.2020, 14:48
Оценка:  +1
pусский
Фьюри не ссыкливая Джошка - выйдет из запоя и деклассирует этого толстого негра, тому 6 месяцев выждать до опиздюливания.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь