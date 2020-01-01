Фьюри: Уверен, Уайлдер попросит реванш

"Цыганский кроль" готов провести третий поединок против Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не сомневается, что ему предстоит провести третий поединок против американца Деонтея Уайлдера.

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“Сейчас я хочу насладиться своей победой над Уайлдером, а Деонтею нужно время, чтобы восстановиться. Но я уверен, то он попросит реванш. Уайлдер - мощный панчер, и он способен отправить соперника в нокаут.

Такой боксер, как Деонтей , способен побеждать. Если он захочет, то мы точно вновь встретимся. Но если он все же откажется от реванша, то я готов провести бой с любым, кого мне предложат промоутеры.

В любом случае, кто бы ни был мои следующим соперником, его ждет та же участь, что и Уайлдера“, - приводит слова Фьюри The independent.

Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером завершился вничью. В реванше “Цыганский король“ одержал победу, нокаутировав соперника.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Предлагаем также ознакомиться с записками судей в этом реванше и статистикой ударов.