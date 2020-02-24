Отец Фьюри: Тайсон уже все доказал, пусть завершит карьеру

Отец "Цыганского короля" хочет, чтобы его сын прекратил выступление на профессиональном ринге.

Джон Фьюри, отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, хочет, чтобы его сын прекратил выступать на ринге.

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"Хочу, чтобы Тайсон завершил карьеру. Он уже всем все доказал, но бой с Уайлдером был для него тяжелым. Я правда хочу, чтобы он завязал. Мне кажется, у него тоже есть эта мысль. Тайсон уже отдал все и ничего больше он сделать не сможет.

Мне до сих пор не верится в то, как он преобразился. Два года назад мой сын был в безнадежном положении, опустился на дно. Это были темные времена для всех нас. Тайсон напивался до смерти и ел все подряд", - приводит слова Фьюри-старшего Metro.

Напомним, в минувший уик-энд Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.

Предлагаем также ознакомиться с записками судей в этом реванше и статистикой ударов.