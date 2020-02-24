Фьюри устроил бурную вечеринку с фанатами после яркой победы над Уайлдером
Новоиспеченный чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри устроил грандиозную вечеринку для себя и своих фанатов в честь своей победы над Деонтеем Уайлдером.
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Британец, обмотанный флагом, поднялся на сцену и исполнил песню There Were Three Bronze Bombers In The Air, посвященную его победе. Позже на голый торс Фьюри надел белый пиджак и зеленый галстук, и зажигал на вечеринке.
"В небе было три "бронзовых бомбардировщика" (прозвище Уайлдера - прим. ред.), но потом "Цыганский король" из Англии сбил их одним ударом", - напевал со сцены Фьюри.
Напомним, Тайсон Фьюри победил Деотея Уайлдера в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг. Американец был недоволен этим решением.
Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.
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