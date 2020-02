Фьюри устроил бурную вечеринку с фанатами после яркой победы над Уайлдером

"Цыганский король" отпраздновал досрочную победу над американским боксером.

Новоиспеченный чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри устроил грандиозную вечеринку для себя и своих фанатов в честь своей победы над Деонтеем Уайлдером.

Читай также: Фьюри исполнил культовую песню после победы над Уайлдером

Британец, обмотанный флагом, поднялся на сцену и исполнил песню There Were Three Bronze Bombers In The Air, посвященную его победе. Позже на голый торс Фьюри надел белый пиджак и зеленый галстук, и зажигал на вечеринке.

"В небе было три "бронзовых бомбардировщика" (прозвище Уайлдера - прим. ред.), но потом "Цыганский король" из Англии сбил их одним ударом", - напевал со сцены Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Деотея Уайлдера в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг. Американец был недоволен этим решением.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Уайлдер - Фьюри, а также полное видео поединка.