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Хирн: Джошуа хочет провести бой с Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом мира

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Промоутер отметил, что его клиент не боится "Цыганского короля".
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер обладателя титулов WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный хочет встретиться с новоиспеченным чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

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“Я уже поговорил с Энтони Джошуа. Он хочет стать следующим соперником Фьюри.

Наша команда должна организовать этот поединок. У нас никогда не было возможности организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, в котором встретились бы два представители Великобритании. Нужно приложить все усилия, чтобы бой состоялся.

Джошуа нравится Фьюри. Могу заверить, что у Энтони его не боится. Он хочет стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте“, - цитирует Хирна BoxingScene. 

Напомним, Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и забрал у него чемпионский пояс. Смотрите также статистику ударов и видео боя.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа
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